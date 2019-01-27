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Еррера хоче залишитись в Манчестер Юнайтед

21:28 61 Читать на русском
Еррера хоче залишитись в Манчестер Юнайтед
Андер Еррера / Фото: Sky Sports

Іспанський хавбек Манчестер Юнайтед Андер Еррера прокоментував чутки про новий контракт з "червоними дияволами".

"Не хочу говорити зараз про новий контракт. Зараз з клубом відбуваються більш важливі речі і мені потрібно думати зовсім про інше.

Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все супер

Зараз наша мета перемагати в найближчих матчах. А якщо я заслужив новий контракт – він буде.

Я ніколи не був егоїстом, тому для мене найважливіше, щоб команда перемагала. Решту питань вирішуватимемо пізніше", – цитує Ерреру goal.com.

Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман Сіті

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Андер Еррера Андер Еррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед
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