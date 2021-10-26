"Це смішно, повна нісенітниця. Лукас одружений, це його дружина. І тепер він має сісти до в'язниці через бійку, яка трапилась кілька років тому. Абсурд", – цитує Sport1.de.

Лукас Ернандес отримав реальний тюремний термін в Іспанії – апеляція є останнім шансом чемпіона світу

У 2017-му Ернандес влаштував п'яну бійку зі своєю дружиною, після чого обом присудили виправні роботи та заборону наближатись один до одного на півроку. Вироком горе-коханці знехтували, тому зараз 25-річного французу загрожує реальний тюремний термін.

Нагадаємо, влітку 2019-го Баварія придбала Лукаса у Атлетіко за рекордні 80 млн євро.

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