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Ернандес розповів про причини свого переходу у Баварію

12:04 302 Читать на русском
Ернандес розповів про причини свого переходу у Баварію
Лукас Ернандес / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Франції та мюнхенської Баварії Лукас Ернандес зізнався, що саме змусило його покинути мадридський Атлетіко і переїхати до іншої країни.

"Були різні клуби, які мною цікавилися. До того ж у Мадриді у мене було все необхідне. Та я все поставив на кін, але обдумав рішення і порадився з сім'єю. Зрештою, це був підходящий момент, щоб змінити життя, місто, країну і культуру, побачити щось нове.

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Представники Баварії і гравці сказали, що я приєднаюся до сім'ї. Так і сталося. Баварія – клуб з багатющою історією і машина для перемог. Це був ідеальний варіант для мене, крок вперед і новий рівень. Я хотів опинитися під тиском в іншому мовному і культурному середовищі, відчути небезпеку і покинути зону комфорту, в якій перебував у Мадриді", – наводить слова Ернандеса France Football.

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До слова, Лукас Ернандес покинув Атлетіко у перший день літнього трансферного вікна. 23-річний універсал коштував Баварії 80 млн євро, що стало абсолютним рекордом в історії мюнхенців. В структурі мадридського клубу футболіст провів 8 років.

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Атлетіко Атлетіко Німеччина Лукас Ернандес Лукас Ернандес Баварія Баварія
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