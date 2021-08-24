Ернандес повернувся до тренувань із Баварією
17:16 - Читать на русском
Оборонець мюнхенської Баварії Лукас Ернандес відновив заняття із першою командою чемпіона Німеччини.
Травматичний універсал почав тренуватися, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У вівторок Ернандес займався у загальній групі мюнхенців. Це заняття стало першим для француза після перенесеної у липні операції. Хірургічне втручання було викликане надривом меніска. Важку травму оборонець отримав на Євро-2020.
До слова, в минулому сезоні Лукас Ернандес провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.
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