Травматичний універсал почав тренуватися, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У вівторок Ернандес займався у загальній групі мюнхенців. Це заняття стало першим для француза після перенесеної у липні операції. Хірургічне втручання було викликане надривом меніска. Важку травму оборонець отримав на Євро-2020.

До слова, в минулому сезоні Лукас Ернандес провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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