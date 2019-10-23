Ернандес буде прооперований – у захисника Баварії діагностували важку травму

Ернандес ляже під ніж / Фото УЄФА

Погані новини надійшли з лазарету мюнхенської Баварії.

Травма Лукаса Ернандеса в матчі Ліги чемпіонів Олімпіакос – Баварія (2:3) виявилась серйознішою, ніж прогнозувалось. Захиснику мюнхенців знадобиться операція, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після поєдинку лікарі діагностували у 23-річного француза розрив зв'язок правого гомілкостопного суглоба. Про терміни відновлення захисника не повідомляється.

Нагадаємо, Ернандес влітку перебрався в Баварію з Атлетіко за 80 млн євро. В поточному сезоні Бундесліги француз провів 6 матчів.

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