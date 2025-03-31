Одноклубник Довбика визначився, де хоче продовжити кар'єру – він грає за Байєр на правах оренди
Центральний захисник Маріо Ермосо, права на якого належать Ромі, обрав клуб, у якому хоче продовжити виступи.
Маріо Ермосо не бажає повертатися в Рим до Клаудіо Раньєрі. Як інформує Sky Sport Флоріан Плеттенберг, Ермосо хоче залишитися в Байєрі. Німецький клуб орендував гравця у Роми в січні до кінця сезону.
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Байєр поки не вів із Ромою переговорів щодо захисника, але вони заплановані. Ермосо приєднався до римського клубу у вересні 2024 року на правах вільного агента. Його контракт розрахований до 30 червня 2027-го.
Додамо, що цього сезону Маріо зіграв за Байєр 7 матчів, результативними діями не відзначався.
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