Ерікссон та ще один чемпіон Італії приєднались до претендентів на місце Віллаша-Боаша

Колишній керманич римського Лаціо та збірної Англії Свен-Горан Ерікссон став кандидатом на посаду головного тренера марсельського Олімпіка. Конкуренцію йому складе екс-наставник італійського Мілана Вінченцо Монтелла.

Президент провансальців контактував із претендентами на місце керманича Марселя, стверджує La Marseillaise.

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Фаворитом на заміщення посади в разі відставки Андре Віллаша-Боаша є головний тренер Лілля Крістоф Гальтьє. Також французька преса сватає на Велодром колишнього наставника Леонарду Жардіма. Окрім них, бос Марселя розглядає варіант із запрошенням Свена-Горана Ерікссона або Вінченцо Монтелли.

Ерікссон нині працює консультантом Філіппінської футбольної федерації. Раніше він тренував чимало європейських клубів, зокрема, Гетеборг, Бенфіку, Рому, Сампдорію, Лаціо, Манчестер Сіті та збірну Англії. У колекції трофеїв шведа Кубок УЄФА, Кубок кубків і Скудетто.

Натомість тренерська кар'єра Монтелли не така успішна. Він здобув Суперкубок Італії-2016, але фактично провалився у Ромі, Сампдорії, Мілані, Севільї та Фіорентині.

Відзначимо, що Марсель завершив сезон на 2-му місці в чемпіонаті Франції та забезпечив собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів наступного року.

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