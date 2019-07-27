"Еріксон не знає, що тут відбувається, як і Грімм", – Рафаїлов пояснив, чому Зоря не запросила іменитого тренера

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов пояснив, чому клуб не запросив на посаду головного тренера колишнього наставника збірної Англії Свена-Йорана Еріксона.

"Мені дзвонили його агенти, ніби пропонували. Він абсолютно не знає, що тут відбувається. Ми ось зіткнулися з Гріммом – так само. Ця людина просто не розуміє. Напевно засидівся вдома.

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Ще одне – мова. Ми стикаємося з одним бразильцем – важко. І він не може, не хоче або не здатний вивчати мову. І це проблема. А це тренер, він повинен спілкуватися з двадцятьма футболістами. Як це? Це складно.

Перекладач? Грала наша команда U-19 з Шахтарем. І ось я побачив таку картину: перекладач повторює жести, емоції, крики по інтонації, бігаючи постійно за цим, який кричить. Це цирк. Як він буде керувати? Як тренувати? А як передасть емоції? Як передасть інтонації?

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У фінансовому плані, думаю, нам було реально підписати з ним контракт", – цитує Рафаїлова FootballHub.