Шведський спеціаліст Свен-Йоран Еріксон претендує на крісло тренера Шотландії.

Колишній головний тренер збірної Англії Свен-Йоран Еріксон може очолити збірну Шотландії найближчим часом, інформує Daily Record. Раніше стало відомо, що 60-річний Алекс Макліш залишив посаду головного тренера "тартанових".

Збірна Шотландії залишилась без тренера

Останнім місцем роботи 71-річного шведського фахівця були Філіппіни. Раніше Еріксон мав досвід роботи з іншою британською збірною. Він очолював збірну Англії з 2001 по 2006 рік. Найкращими досягненнями шведа з "трьома левами" стали два чвертьфінали чемпіонату світу в 2002-му і 2006-му.

До збірної Фліппін Еріксон провів майже чотири роки в різних командах чемпіонату Китая.

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