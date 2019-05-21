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Еріксена представлять у статусі гравця Реала після фіналу Ліги чемпіонів, – ЗМІ

14:12 1799 Читать на русском
Еріксена представлять у статусі гравця Реала після фіналу Ліги чемпіонів, – ЗМІ
Крістіан Еріксен / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен, скоріш за все, продовжить кар'єру в мадридському Реала.

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен буде представлений в якості гравця Реала після фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє El Chiringuito TV.

Реал усно домовився з Еріксеном про перехід, – AS

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться 1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

У сезоні-2018/19 Еріксен провів за "шпор" 50 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 17 гольових передач. Контракт датчанина з "Тоттенхемом" діє до 30 червня 2020 року.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем
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