Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен стане гравцем німецького Вольфсбурга, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Данець здійснить цей трансфер на правах вільного агента.

Попереднім клубом Еріксена був Манчестер Юнайтед. Контракт гравця з клубом завершився наприкінці червня, і відтоді Крістіан може самостійно вирішувати свою подальшу долю.

У минулому сезоні півзахисник провів за "червоних дияволів" 23 матчі, в яких забив 1 гол і оформив 2 асисти.

Бундесліга стане для нього третім топ-чемпіонатом після АПЛ і Серії А. Нагадаємо, що раніше Крістіан грав за Інтер.

