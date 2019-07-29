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Еріксен може перебратись в Ювентус

20:19 367 Читать на русском
Еріксен може перебратись в Ювентус
Крістіан Еріксен / FourFourTwo

Ювентус хоче підписати хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Туринський Ювентус роздумує над підписанням одного з лідерів Тоттенхема Крістіана Еріксена, повідомляє Marca та Calciomercato.

Ювентус може отримати проблеми з керівництвом чемпіонату Кореї – все через Роналду

"Стара синьйора" вже підсилила центр поля Аароном Ремзі та Адріеном Рабйо. Обидва дістались у статусі вільних агентів.

Раніше була інформація, що Ювентус готує справжню трансферну бомбу і прагне перехопити у Барселони скандальну зірку ПСЖ Неймара.

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