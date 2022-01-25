Очікується, що Еріксен підпише контракт з англійським Брентфордом. Однак "бджоли" не поспішають оформляти перехід, адже хочуть переконатися, що не існує загрози життю та здоров'ю футболіста.

Еріксен підпише контракт з Брентфордом – відомі деталі угоди

Тим часом данець хоче підійти до відновлення кар'єри у якомога кращій формі. Напередодні Крістіан почав тренуватися з резервною командою Аякса, за який виступав у минулому. "Я дуже радий бути в Аяксі. Мені здається, що я повернувся додому. Тут є всі умови, і я можу тренуватися на високому рівні в команді. Ідеальна основа для мене зараз", – цитує Еріксена прес-служба Аякса.

Нагадаємо, на Євро-2020 у Еріксена посеред матчу трапилась зупинка серця. Нещодавно Інтер розірвав контракт з 29-річним гравцем, оскільки в Італії заборонено займатися спортом зі вживленим кардіостимулятором.

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