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Еріксен вперше за 8 місяців забив в АПЛ

19:50 117 Читать на русском
Еріксен вперше за 8 місяців забив в АПЛ
Крістіан Еріксен / твіттер Тоттенхема

Півзахисник лондонського Тоттенхема Крістіан Еріксен відзначився переможним м'ячем у поєдинку 17-го туру АПЛ проти Бернлі (1:0).

Атакувальний хавбек не забивав у Прем'єр-лізі впродовж 1322 хвилин, повідомляє Gracenote Live.

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Еріксен вперше забив у нинішньому сезоні АПЛ і перервав тривалу серію без голів у першості. Востаннє до сьогодні данець відзначався забитим м'ячем ще в квітні, коли теж на Уемблі вразив ворота Манчестер Сіті (1:3).

Відзначимо, що гол Крістіана Еріксена на 90+1-й хвилині матчу з Бернлі став єдиним у поєдинку та приніс мінімальну перемогу Тоттенхему. "Шпори" завдяки цьому закріпилися на третій сходинці в турнірній таблиці.

Відео гола Еріксена:

Англія17 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Бернлі: Субота 15 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 0
Бернлі
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