Крістіан Еріксен повертається в збірну Данії через 9 місяців після біди на чемпіонаті Європи.

Головний тренер збірної Данії Каспер Юлманд оголосив заявку на березневі матчі. Там знайшлося місце Крістіану Еріксену, який не грав за національну команду з минулого літа.

Еріксен пережив серцевий напад під час матчу з Фінляндією на Євро-2020 і був за крок від смерті. До лютого він взагалі не грав, після чого повернувся на поле в складі Брентфорда.

"Він в хорошій формі", – сказав Каспер Юлманд. Данія зіграє два товариські матчі проти Нідерландів і Сербії. Збірна навіть без Еріксена дійшла до півфіналу Євро-2020 і легко вийшла на ЧС-2022.

"Еріксен дихав, а потім все різко змінилось": лікар збірної Данії розповів, як вдалось запобігти трагедії