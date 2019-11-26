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Еріксен відмовився продовжувати контракт із Тоттенхемом

09:15 803 Читать на русском
Еріксен відмовився продовжувати контракт із Тоттенхемом
Крістіан Еріксен / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен не бажає продовжувати кар'єру в лондонському клубі.

Керівництво Тоттенхема запропонувало Еріксену новий контракт, розрахований до 2024 року із зарплатою в розмірі 9 млн євро, але отримало відмову, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Також зазначається, що данець може покинути клуб на правах вільного агента вже влітку, а претендентами на хавбека є Інтер, Реал та ПСЖ.

До слова, Еріксен провів 14 матчів у складі "шпор" в поточному сезоні, відзначившись голом та двома асистами.

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