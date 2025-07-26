Агенти Крістіана Еріксена розпочали переговори з Рексемом, повідомляє Daily Mail. Це валлійський клуб, який належить акторові Раяну Рейнольду і в наступному сезоні зіграє в Чемпіоншипі.

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Повідомляється, що данцеві сподобалася пропозиція, проте поки 33-річний Еріксен хотів би продовжити грати в елітному дивізіоні англійського футболу. До півзахисника також зверталися клуби зі Саудівської Аравії, США, Туреччини та Бразилії.

Наразі переговори між Еріксоном і Рексемом тривають, але є одне "але". "Ведуться певні контакти, але це повинно влаштовувати обидві сторони", – зазначив агент гравця Мартін Схутс.

За підсумками минулого сезону валлійський Рексем став першою командою в історії, яка оформила три поспіль підвищення в класі в п'яти найвищих дивізіонах англійського футболу.

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