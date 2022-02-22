Еріксен перебрався у Брентфорд наприкінці січня, але поки не грав у офіційних матчах. Натомість у спарингах данець демонструє чудові результати.

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Напередодні "бджоли" провели товариський матч проти Рейнджерс (2:2). Еріксен долучився до обох голів Брентфорда, оформивши асистентський дубль. У складі шотландців ще у першому таймі двічі забив Амад Діалло, права на якого належать Ман Юнайтед.

Нагадаємо, Еріксен не виходив на поле в офіційних матчах з 12 червня минулого року. Тоді в поєдинку чемпіонату Європи Данія – Фінляндія гравець пережив серцевий напад і перебував на межі життя і смерті близько 5-ти хвилин.

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