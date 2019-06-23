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Еріксен розглядає варіант із Манчестер Юнайтед після зриву переходу в Реал

09:29 354 Читать на русском
Еріксен розглядає варіант із Манчестер Юнайтед після зриву переходу в Реал
Крістіан Еріксен / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен має намір покинути Лондон у літнє трансферне вікно.

Данський атакувальний хавбек може опинитися у МЮ або Ювентусі, повідомляє The Mirror.

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За інформацією видання, Еріксен після трансферу до Реала бельгійського півзахисника Едена Азара змушений шукати альтернативні варіанти продовження кар'єри. Переїзд на Олд Траффорд виглядає реальнішим, оскільки Юнайтед цього літа оформив лише один трансфер (Джеймса зі Суонсі за 15 млн фунтів). Натомість Юве може серйозно витратитися на трансфери Де Лігта та Рабйо, тому не матиме вільних коштів ще й на Еріксена. До слова, "шпори" оцінили його в 100 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Крістіан Еріксен провів 35 матчів в АПЛ, у яких забив 8 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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