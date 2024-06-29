"У Крістіана Еріксена були проблеми зі шлунком, як і у Томаса Делані (перед грою з Англією), тому ми вирішили, що він не тренуватиметься. Сподіваюся, він буде готовий до завтра, і ми очікуємо його.

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Вважав Німеччину одним із фаворитів, і дуже погано, що вони гратимуть з нами. У них є якість і талант, і вони дуже добре проявили себе в групі. Але у нас також є якість і талант, і вони повинні бути дуже, дуже хорошими, щоб перемогти нас.

Важливо, щоб ми вірили в себе та свої сили. За останні кілька років ми зіграли багато матчів проти дуже хороших команд. Ми завжди були дуже конкурентоспроможними, тому наша сила в нашому командному менталітеті і в тому, як ми граємо.

У трьох матчах групового етапу було неймовірно бачити, скільки данських уболівальників приїхало, щоб підтримати нас. Атмосфера буде більше схожа на виїзну гру, але ми знаємо, що фанати, які у нас є, зроблять все найкраще, щоб надихнути нас. Ми будемо готові до цього", – цитує Каспера Юлманда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Німеччина та Данія зіграють у 1/8 фіналу Євро-2024 у суботу, 29 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Німеччина – Данія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024