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Еріксен прагне приєднатись до Інтера влітку, – журналіст

14 січня 17:08 363 Читать на русском
Еріксен прагне приєднатись до Інтера влітку, – журналіст
Крістіан Еріксен / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен домовився щодо свого контракту з міланським Інтером.

Еріксен погодився підписати контракт з Інтером терміном на 4 роки із зарплатою в розмірі 10 млн євро, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що данець хоче приєднатись до "нерадзуррі" влітку 2020 року на правах вільного агента. Раніше повідомлялось, що Тоттенхем збирався продати Еріксена взимку за 20 млн євро, тоді як Інтер був готовий заплатити лише 8-10 млн.

Нагадаємо, контракт Крістіана завершується влітку і сторони не можуть домовитись щодо його продовження, адже 27-річний данець має намір змінити клуб. В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Трансфери Італія Інтер Інтер Тоттенхем Тоттенхем Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен
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