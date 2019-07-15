Еріксен покине Тоттенхем на правах вільного агента

Хавбек Крістіан Еріксен не готовий пов'язувати своє майбутнє з лондонським клубом.

Данець покине Тоттенхем у статусі вільного агента через рік, стверджує Guardian.

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Після поразки у фіналі Ліги чемпіонів 27-річний плеймейкер сповістив керівництво "шпор", що він не зацікавлений у продовженні контракту. Реал проявляв інтерес до Еріксена вже цього трансферного вікна, однак "вершкові" вирішили відкласти питання його переходу на наступне літо.

Статистика хавбека в АПЛ 2018/19 – 8 голів і 12 асистів у 35 матчах.

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