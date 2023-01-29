Епізод трапився на початку другого тайму матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому Манчестер Юнайтед обіграв Редінг (3:1). Еріксен відібрав м'яч у Енді Керолла та отримав від того по ногах. Арбітр призначив штрафний, але навіть не попередив англійця.

Шедеври Фреда та Каземіро у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Редінг – 3:1

Еріксена довелося відразу замінити. До детального обстеження не можна точно говорити про деталі травми, але у данця підозра на пошкодження зв'язок. За найгіршого сценарію, доведеться пропустити понад місяць. Якщо все обійдеться, то лише кілька тижнів. Після гри Крістіан покидав стадіон на милицях, аби не завдати нозі ще більшої шкоди.

До слова, екс-форвард Ліверпуля не залишився без покарання. Керрол продовжив грати грубо і дуже скоро достроково пішов у роздягальню. Арбітр надолужив згаяне, показавши 34-річному англійцю дві жовті картки упродовж 5-ти хвилин.

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