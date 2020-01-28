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Еріксен поділився емоціями від переходу в Інтер

16:56 328 Читать на русском
Еріксен поділився емоціями від переходу в Інтер
Президент Інтера Стівен Чжан з новобранцем команди Крістіаном Еріксеном / Твіттер ФК Інтер

Данський новачок Інтера Крістіан Еріксен розповів про свій трансфер у міланський клуб, а також висловився про майбутню співпрацю з Антоніо Конте.

"Я не міг дочекатися переходу. Чудово бути тут, і я щасливий стати гравцем Інтера. З нетерпінням чекаю моменту, коли представлю себе уболівальникам. Я вже відчув їх теплоту, мене приголомшливо прийняли. Відчуваю себе відмінно.

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Я не з тих, хто вважає статистику дуже важливою, але знаю, що є люди, яким подобається говорити про це. Цифри кажуть, що я добре проявив себе в Англії. Тепер час прийняти новий виклик, і я щасливий можливості грати в Серії А за велику команду. Інтер – фантастичний клуб.

Що стосується Конте, мені довелося познайомитися з ним, коли я грав за Тоттенхем. Ми зустрічалися з його Челсі, і це було дуже важко. Радий, що пізнаю його трохи краще і вивчу його ігровий стиль", – цитує Еріксена прес-служба міланського клубу.

Нагадаємо, сьогодні 27-річний півзахисник збірної Данії поставив свій підпис під контрактом з Інтером і залишатиметься у таборі "чорно-синіх" до літа 2024 року.

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Інтер Інтер Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Італія
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