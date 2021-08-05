Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен розраховує знову вийти на футбольне поле вже в цьому році.

Напередодні данець вперше з'явився у розташуванні міланського гранда після моторошних подій чемпіонату Європи. Крістіан поспілкувався з партнерами і пообіцяв невдовзі приєднатися до них.

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"У мене все добре. Думаю, почну знову грати у футбол через 4-5 місяців", – наводить слова Еріксена Nettavisen з посиланням на Corriere dello Sport.

Нагадаємо, 12 червня 2021 року під час матчу Євро-2020 проти збірної Фінляндії у Крістіана зупинилося серце. Лікарям таки вдалося привести його до тями. Еріксен був госпіталізований, а згодом йому вживили електрокардіостимулятор для нормалізації серцевого ритму.

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