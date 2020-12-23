"Так, я можу підтвердити, що Крістіан Еріксен виставлений на трансфер. Він піде з команди в січні.

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Він не входить у наші плани та має проблеми в Інтері. Вважаю, що відхід Крістіана стане правильним рішенням", – наводить слова функціонера журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Відзначимо, що данський хавбек перебрався на Джузеппе Меацца рік тому за орієнтовно 27 млн євро, але закріпитися в обоймі міланців не зумів. У нинішньому сезоні Крістіан Еріксен провів лише 12 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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