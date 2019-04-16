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Еріксен обирає між Реалом та Манчестер Юнайтед – данець визначився з пріоритетом

14:38 946 Читать на русском
Еріксен обирає між Реалом та Манчестер Юнайтед – данець визначився з пріоритетом
Крістіан Еріксен / Фото AP

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен влітку, ймовірно, змінить клуб.

Президент "шпор" Даніель Леві готовий продати Крістіана Еріксена, у якого влітку наступного року закінчується контракт, за 100 мільйонів євро, повідомляє AS.

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Головними претенденатми на 27-річного хавбека є Манчестер Юнайтед та мадридський Реал. Сам данець надає перевагу іспанському гранду.

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До слова, у поточному сезоні в активі Еріксена 42 матчі за Тоттенхем в усіх турнірах, хавбек забив 8 голів та віддав 16 результативних передач.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен
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