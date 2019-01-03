Еріксен не продовжує контракт з Тоттенхемом через інтерес Реала та Барселони

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен не спішить підписувати новий контракт зі "шпорами", оскільки ним цікавляться іспанські гранди.
Тоттенхем прагне підписати новий контракт з данським хавбеком Крістіаном Еріксеном, повідомляє Daily Mail.
Реал хоче підписати Сарабію – відома сума відступних
Нинішня угода триває до 2020 року, і "шпори" готові вдвічі збільшити зарплату футболіста, яка нині складає 70 тисяч фунтів на тиждень.
Проте, данцем цікавляться флагмани іспанського футболу Реал та Барселона, і сам гравець зацікавлений у переході до одного з них. Обидва готові платити більше, ніж Тоттенхем.
Саме тому наразі футболіст не спішить підписувати нову угоду зі своїм нинішнім клубом.
Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи