Еріксен не продовжує контракт з Тоттенхемом через інтерес Реала та Барселони

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен не спішить підписувати новий контракт зі "шпорами", оскільки ним цікавляться іспанські гранди.

Тоттенхем прагне підписати новий контракт з данським хавбеком Крістіаном Еріксеном, повідомляє Daily Mail.

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Нинішня угода триває до 2020 року, і "шпори" готові вдвічі збільшити зарплату футболіста, яка нині складає 70 тисяч фунтів на тиждень.

Проте, данцем цікавляться флагмани іспанського футболу Реал та Барселона, і сам гравець зацікавлений у переході до одного з них. Обидва готові платити більше, ніж Тоттенхем.

Саме тому наразі футболіст не спішить підписувати нову угоду зі своїм нинішнім клубом.

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