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Еріксен не покине Тоттенхем взимку, – журналіст

11:27 144 Читать на русском
Еріксен не покине Тоттенхем взимку, – журналіст
Крістіан Еріксен / Rex Features

Трансферна сага навколо півзахисника лондонського Тоттенхема Крістіана Еріксена продовжує набирати оберти.

Данський хавбек не покине Лондон у січні, пише журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

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За його інформацією, агент Еріксена справді веде перемовини з міланським Інтером, мадридським Реалом і ПСЖ. Проте, перемовини стосуються літнього переходу. Після сезону 2019/20 Еріксен стане вільним агентом.

Раніше данець відмовився підписувати новий контракт зі "шпорами". Тоттенхем запропонував йому зарплату в розмірі 9 млн євро на рік плюс бонуси.

У нинішньому сезоні Крістіан Еріксен перестав бути стабільним гравцем основи. У його активі 17 матчів в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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Трансфери Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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