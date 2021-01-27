"Вже місяць я кажу те саме: це команда Інтера. Ніхто не приїде, ніхто не поїде. Я продовжую це говорити, але, здається, мені ніхто не вірить. Ми працюємо з Еріксеном на тактичному рівні, щоб знайти альтернативу Брозовичу, тому що у нас її немає.

Вилучення Ібрагімовіча та переможна краса від Еріксена у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 2:1

Крістіан – дуже розумний хлопець, він має якість, він є частиною проекту, і я щасливий, що він забив цей гол. Я дуже хотів, щоб він зробив це, оскільки всі ми знаємо його рівень. Він дуже сором’язливий, тому я сподіваюся, що цей гол може його розворушити і змусити вийти з оболонки. Він усім нам подобається, хороший хлопець. Можливо, занадто хороший! Йому потрібно бути більш рішучим", – наводить слова Конте Football Italia.

Міланці придбали хавбека у Тоттенхема рік тому за 27 млн євро, але данець поки не став ключовим гравцем "нерадзуррі". Вчора Еріксен голом зі штрафного приніс перемогу над Міланом.

Інтер вийшов у півфінал Кубка, дотиснувши Мілан: брак класу "россонері", проблемність Златана, Барелла – діамант Конте