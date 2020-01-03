Еріксен може стати гравцем Інтера вже взимку

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен готовий покинути лондонський клуб найближчим часом.

Еріксен може стати гравцем Інтера вже у зимове трансферне вікно, повідомляє Ekstra Bladet.

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За інформацією видання, сума переходу може скласти від 20 до 24 млн євро. Головною перешкодою цьому може стати президент "шпор" Даніель Леві, який не бажає прощатись із данцем за малу суму.

"Чесно кажучи, я не знаю. Зараз Еріксен може досягти домовленості з іншим клубом наприкінці сезону. Можливо, хтось хоче підписати його в січні, коли наш клуб має контроль над ситуацією. Також є можливість, що Еріксен залишиться у Тоттенхемі. На даний момент це наш гравець", – прокоментував цю ситуацію Моурінью.

Додамо, що контракт Еріксена з Тоттенхемом розрахований до 30 червня 2020 року. Хавбек відмовляється продовжувати угоду і має намір покинути лондонський клуб на правах вільного агента наступного літа.

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