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Еріксен може перебратись до Ювентуса – Моурінью не стане на заваді трансферу

18:42 167 Читать на русском
Еріксен може перебратись до Ювентуса – Моурінью не стане на заваді трансферу
Крістіан Еріксен / talkSport

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен може покинути команду вже в зимове трансферне вікно.

Ювентус може спробувати купити Еріксена в січні або ж дочекатися літа і підписати гравця безкоштовно, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, новий головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью не стане на заваді цього переходу. Окрім "Старої синьйори", на данського хавбека претендують Реал та Манчестер Юнайтед.

До слова, Еріксен провів 14 матчів у складі "шпор" в поточному сезоні, відзначившись голом та двома асистами.

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