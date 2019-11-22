Еріксен може перебратись до Ювентуса – Моурінью не стане на заваді трансферу

Євро-2020 — 18:20 225888
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Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізналися всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт Шевченка
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Ярмоленко, як іспит Моурінью, королівські розбірки в Мадриді, ностальгійний день X Анчелотті: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 14:30 3674
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"Ця тема для мене не закрита": Мирон Маркевич – про переговори із казахським клубомУкраїна — 13:30 8672
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Результати жеребкування стикових матчів Євро-2020 – зменшилось коло потенційних суперників УкраїниЄвро-2020 — 13:25 17106
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