Зараз 29-річний хавбек є вільним агентом і до нього проявляють інтерес низка команд, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

"Двері завжди відчинені": Конте – про потенційне повернення Еріксена в Тоттенхем

Серед зацікавлених клубів є Монако, Аякс, Копенгаген та Оденсе. Також підписати досвідченого Еріксена воліли б кілька неназваних команд з англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, нещодавно Крістіан розірвав контракт з Інтером, адже не зміг би грати в Серії А з кардіостимулятором. Штучний прилад для роботи серця потрібен Еріксену після трагедії на Євро-2020. Останнім часом данець тренується з аматорськими клубами.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля