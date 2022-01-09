Еріксен має вибір: низка клубів Європи зацікавлені у підписанні данця
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен має варіанти продовження кар'єри у багатьох чемпіонатах Європи.
Зараз 29-річний хавбек є вільним агентом і до нього проявляють інтерес низка команд, стверджує журналіст Ніколо Скіра.
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Серед зацікавлених клубів є Монако, Аякс, Копенгаген та Оденсе. Також підписати досвідченого Еріксена воліли б кілька неназваних команд з англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, нещодавно Крістіан розірвав контракт з Інтером, адже не зміг би грати в Серії А з кардіостимулятором. Штучний прилад для роботи серця потрібен Еріксену після трагедії на Євро-2020. Останнім часом данець тренується з аматорськими клубами.
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