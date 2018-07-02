Еріксен: Коли воротар тягне стільки пенальті, потрібно перемагати

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Хорватії (1:1).

"Ми мали чудові шанси на перемогу. Ми надихнулися, коли Модріч не забив пенальті, сподівалися перемогти, але, на жаль, програли.

Ні, ми не тренували пенальті окремо. Але справа в тому, що ти все одно не зможеш відтворити на тренуванні той тиск, який відчуваєш на стадіоні.

Хорватія – Данія – 1:1 (пен. 3:2) – відео голів та огляд матчу

Воротарі добре показали себе сьогодні. Так, я та інші польові гравці були не такі хороші, але в будь-якому випадку це поразка всієї команди. Коли воротар тягне стільки пенальті, ви повинні перемагати в серії", – цитує Еріксена видання Sport24.

Нагадаємо основний час матчу Хорватія – Данія завершився внічию 1:1, а в серії пенальті перемогу здобули хорвати (3:2).