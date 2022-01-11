Колишній хавбек Інтера, який у грудні розірвав контракт із міланським клубом, готується відновити футбольну кар'єру в поточне трансферне вікно. Еріксен веде перемовини з приблизно десятьма клубами із різних чемпіонатів, інформує AS.

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Низка проведених медичних оглядів у Данії, Нідерландах і Швейцарії підтвердили, що данець може виходити на поле. У його послугах зацікавлені три клуби АПЛ, а також представники Нідерландів та інших відомих чемпіонатів Європи. Навіть з урахуванням минулорічних проблем, півзахисник є розкішним варіантом підсилення, особливо в умовах пандемії. Досвід Крістіана та статус вільного агента роблять хавбека бажаним варіантом для багатьох клубів. Очікується, що в наступні 2-3 тижні футболіст визначиться, де продовжить кар'єру.

Нагадаємо, Еріксен не виходив на поле з 12 червня минулого року. Тоді в поєдинку чемпіонату Європи Данія – Фінляндія гравець пережив серцевий напад і був мертвим близько 5-ти хвилин. Після цього футболіст змушений використовувати кардіостимулятор, що і стало причиною розриву контракту з Інтером, адже в Італії професіональним гравцям не дозволяють використовувати такі речі.

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