Півзахисник Брентфорда Крістіан Еріксен потрохи відновлює фізичну форму та зіграв вперше майже за півроку.

Еріксен взяв участь у товариському поєдинку проти Саутенд Юнайтед, зігравши 60 хвилин у зустрічі, повідомляє офіційний сайт Брентфорда.

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Зустріч завершилась перемогою "бджіл" з рахунком 3:2. Один із голів був забитий за безпосередньої участі данця, який віддав результативну передачу. Додамо, що наступний офіційний поєдинок Брентфорда відбудеться 19 лютого проти Арсенала.

Нагадаємо, Еріксен не виходив на поле з 12 червня минулого року. Тоді в поєдинку чемпіонату Європи Данія – Фінляндія гравець пережив серцевий напад і був мертвим близько 5-ти хвилин. Після цього футболіст змушений використовувати кардіостимулятор, що і стало причиною розриву контракту з Інтером, адже в Італії професіональним гравцям не дозволяють використовувати такі речі.

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