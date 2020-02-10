Еріксен шокований рівнем підтримки вболівальників на міланському дербі – данець визнав, що АПЛ далеко позаду

Хавбек Інтера Крістіан Еріксен поділився емоціями від свого першого дербі делла Мадонніна.

"Це був чудовий досвід. Перша половина була для нас невдалою, але перемога з таким камбеком була дуже, дуже особливою. Тепер я можу покинути стадіон з посмішкою на обличчі.

Інтер – Мілан – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Фанати підготували цей величезний перфоманс на всю трибуну. У англійській Прем'єр-лізі такої атмосфери немає, частково і тому, що там є суворі обмеження. Тут ви дійсно відчуваєте, як фанати надихають вас з моменту прибуття у автобусі. Вони б'ють по машині, ти відчуваєш їх пристрасть і розумієш, наскільки важливий цей матч", – цитує Еріксена Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, данець у матчі проти Мілана (4:2) з'явився на полі у другому таймі, замінивши ще одну екс-зірку АПЛ Алексіса Санчеса.

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