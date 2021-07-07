Захисник збірної Іспанії Ерік Гарсія дізнався про характер пошкодження у півфіналі Євро-2020 проти Італії.

Гарсія не зміг дограти до кінця поєдинок проти Італії у рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи та покинув поле на 109 хвилині додаткового часу.

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Як повідомляє Marca, захисник зазнав гіперекстензію великого пальця ноги, коли він згинається вгору під кутом, більшим за звичайний. Цікаво, що таке пошкодження незвичне для футболістів, але дуже поширене в Американському футболі.

Додамо, що Ерік Гарсія відіграв у трьох матчах збірної Іспанії на Євро-2020, допомігши "Фурії Рохи" дістатись до півфіналу турніру. Захисник не відзначався результативними діями.

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