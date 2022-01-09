Захисник Барселони Ерік Гарсія травмувався у матчі проти Гранади в 21-му турі Ла Ліги.

Барселона у своєму твіттері повідомила, що Ерік Гарсія відчув дискомфорт в правому підколінному сухожиллі під час поєдинку проти Гранади.

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Захисник має пройти поглиблений медогляд, аби визначити серйозність травми. Є ймовірність, що Гарсія не зможе зіграти в матчі за Суперкубок Іспанії проти Реала.

Додамо, що Ерік провів 20 матчі за Барселону в поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями. Поєдинок за Суперкубок Іспанії запланований на 12 січня.

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