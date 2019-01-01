Ербес у найближчі години перейде у Насьйональ Асунсьйон, – ЗМІ

Перша ліга — 22:38 972
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Мазяр офіційно очолив Гірник-Спорт
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Екс-гравці Динамо і Металіста увійшли у символічну збірну Південної Америки 2018 рокуУкраїна — 20:03 1011
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Олімпіакос в четвер завершить перехід форварда Сольдано – він зможе зіграти проти Динамо в Лізі ЄвропиСвіт — 18:31 1270
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Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січніАнглія — 18:20 2139
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Швед, який подорожчав майже у 7 разів, та інші українські гравці, що найбільше зросли у ціні в 2018 роціУкраїна — 16:00 4164
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