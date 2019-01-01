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Ербес у найближчі години перейде у Насьйональ Асунсьйон, – ЗМІ

20:48 578 Читать на русском
Ербес у найближчі години перейде у Насьйональ Асунсьйон, – ЗМІ
Крістіан Ербес / Фото ФК Карпати

Хавбек Карпат Крістіан Ербес невдовзі стане гравцем парагвайського Насьйональ Асунсьйон.

Деталі потенційної угоди між Карпатами та Насьйоналем невідомі, проте сайт d10 повідомляє, що Ербес проведе у парагвайській команді весь наступний рік.

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У трансфері аргентинського хавбека зацікавлений головний тренер Насьйоналя. Саме він попросив керівництво клубу здійснити перехід Ербеса.

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Цього сезону 28-річний аргентинець провів за Карпати 15 матчів, у яких відзначився 1 забитим голом.

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