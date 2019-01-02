Ербес перейшов у Насьйональ Асунсьйон

Півзахисник Карпат Крістіан Ербес офіційно став гравцем парагвайського Насьйоналя.

Насьйональ Асунсьйон на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер півзахисника львівських Карпат Крістіана Ербеса. Деталі контракту не повідомляються.

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Аргентинець провів 15 матчів в УПЛ у сезоні 2018/19 та відзначився одним забитим м'ячем.

Карпати після першої частини сезону займають 10 сходинку та мають 17 очок, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

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