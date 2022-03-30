Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський звернув увагу на величезний відтік футбольної молоді, яка може більше ніколи не повернутися до України.

"Я бачу дуже великі проблеми у нашого футболу, коли все це закінчиться. Чому? Якісних легіонерів у нас, найімовірніше, не буде. Вся ця індустрія має деякий час відновлюватися. Збитки власників наших клубів будуть чималими. Ми це все розуміємо. Можемо лише сподіватися, що Динамо, Шахтар, СК Дніпро-1, Ворскла, Зоря залишаться на нашій карті і ентузіазм власників не зникне.

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Що ще мене бентежить – зараз їдуть молоді таланти. Є правильний підхід деяких клубів. Наприклад, СК Дніпро-1, який системно віддав вихованців у якісні європейські академії і може сподіватися на їхнє повернення. Втім, виїжджають не лише хлопці з юнацьких команд.

Виїжджають діти, які не мають професіональних контрактів. Їх вивозять за кордон. Незабаром вони можуть отримати статус біженців і громадянство країни, яка їм дала притулок. Це величезна проблема – ми втрачаємо сіль цієї землі.

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Що може врятувати? Тільки системний та дуже глибокий скаутинг у дитячому футболі. Але я не впевнений, що у нас для цього вистачає фахівців. Ми вступаємо в епоху, яку подолав югославський футбол. Люди називають це епохою Ібрагімовічів та Арнаутовічів. Це епоха плеяди гравців з югославським корінням, які ніколи не будуть грати за збірну Сербії або Хорватії. Оце буде дуже прикро", – резюмував Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

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