"Епоха Ібрагімовічів та Арнаутовічів": журналіст стурбований югославським сценарієм для футболу післявоєнної України
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський звернув увагу на величезний відтік футбольної молоді, яка може більше ніколи не повернутися до України.
"Я бачу дуже великі проблеми у нашого футболу, коли все це закінчиться. Чому? Якісних легіонерів у нас, найімовірніше, не буде. Вся ця індустрія має деякий час відновлюватися. Збитки власників наших клубів будуть чималими. Ми це все розуміємо. Можемо лише сподіватися, що Динамо, Шахтар, СК Дніпро-1, Ворскла, Зоря залишаться на нашій карті і ентузіазм власників не зникне.
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Що ще мене бентежить – зараз їдуть молоді таланти. Є правильний підхід деяких клубів. Наприклад, СК Дніпро-1, який системно віддав вихованців у якісні європейські академії і може сподіватися на їхнє повернення. Втім, виїжджають не лише хлопці з юнацьких команд.
Виїжджають діти, які не мають професіональних контрактів. Їх вивозять за кордон. Незабаром вони можуть отримати статус біженців і громадянство країни, яка їм дала притулок. Це величезна проблема – ми втрачаємо сіль цієї землі.
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Що може врятувати? Тільки системний та дуже глибокий скаутинг у дитячому футболі. Але я не впевнений, що у нас для цього вистачає фахівців. Ми вступаємо в епоху, яку подолав югославський футбол. Люди називають це епохою Ібрагімовічів та Арнаутовічів. Це епоха плеяди гравців з югославським корінням, які ніколи не будуть грати за збірну Сербії або Хорватії. Оце буде дуже прикро", – резюмував Співаковський у ефірі ТаТоТаке.
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