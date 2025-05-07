"Пишаюся своєю командою. Трохи розчарований, тому що нам вдалося відігратися після результату, який був зовсім не на нашу користь.

Судді обікрали Барселону з пенальті в матчі з Інтером – несподівана оцінка екс-рефері ФІФА з фотодоказом

Це не перший випадок, коли це відбувається з нами з цим суддею (з Шимоном Марциняком). УЄФА має розібратися. Є речі, яких я не розумію, і їх складно пояснити. Усі ситуації 50 на 50 трактувалися на користь Інтера. В епізоді з Ямалем, який пізніше виявився фолом, арбітр не дав Мхитаряну жовту картку, яка була б другою", – цитує Педрі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів від Інтера Шимона Марциняка різко розкритикували за суддівство.

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