Віталій Миколенко дебютним голом в АПЛ допоміг Евертону переграти Лестер і віддалитися від зони вильоту. Реакція та оцінки англійських ЗМІ – в нашому матеріалі.

Миколенко шикарним голом у ворота Лестера поставив на вуха Туманний Альбіон. До Евертона зараз підвищена увага – іменитий клуб з великим бюджетом, зірковим тренером і голкіпером збірної Англії під загрозою вильоту з АПЛ. І тут український хлопчина надихає команду Лемпарда на успіх. Підлаштувався і вразив дальній кут. Випадковість? Але ж ми пам'ятаємо, як Віталій забивав копію Колосу ще за Динамо.

Гол – приємний бонус (0,05xG). Значно важливіше, що Миколенко вже 7 турів поспіль незмінно виходить у стартовому складі та виправдовує довіру. А в суперниках найкращі гравці сезону: Салах, Санчо, Джеймс, Боуен. За останній місяць українець набрався більше досвіду, ніж за роки в УПЛ. Не все бездоганно, вчора також були помилки, але позитив переважує. Проти Лестера поряд з одним фейлом біля своїх воріт є ще два перехоплення на чужій половині.

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Статистичні портали оцінюють футболістів за різними алгоритмами, однак Миколенко скрізь один з найкращих: WhoScored – 7.4 (MVP матчу), SofaScore – 7.1, FotMob – 7.8. Англійська преса також виставляє йому високі бали. Більший внесок у перемогу, на їхню думку, зробив тільки Пікфорд. Вісімки від Liverpool Echo, 90min та inews, сімки від Sky Sports, Goodison News та The Hard Tackle.

Портал Liverpoll World виділяє Миколенка головним героєм: "Забив дебютний гол неймовірної краси з 20 метрів. Дуже важливий момент для нього. Сподіваємося, травма несерйозна". "Миколенко зробив грандіозний внесок у перемогу, – додає автор Goodison News. – Забив гол всього життя, вивівши Евертон вперед".

Провідне місцеве видання Liverpool Echo побудувало навколо Віталія весь репортаж: Евертон непомітно знайшов нового героя – магічний епізод проти Лестера це доводить.

"Сейви Пікфорда, важливі голи Рішарлісона, віддані вболівальники, які витягують команду з ями... Це все прекрасно, але в останні тижні з'явився новий герой – його прогрес став основним чинником підйому Евертона з зони вильоту.

Миколенко приїхав у Мерсисайд у надскладний період. Після російського вторгнення в Україну ніхто й слова не сказав би Віталію, якби він більше не вийшов на поле у цьому сезоні. У житті є важливі речі за футбол. Однак він відважно вирішив продовжувати, а тепер відіграє вирішальну роль у боротьбі за виживання.

Хоробрістю та рішучістю він вже заслужив обожнювання від фанів Евертона. Здавалося, що йому бракує одного спалаху, щоб остаточно закріпити свій статус на Гудісон Парк. Це могло статися ще в матчі з Челсі, але Миколенко пробив погано. Той промах не коштував команді дорого, але точно залишився б у пам'яті. А тепер він затьмарений.

Коли Івобі прострілив на лінію штрафного майданчика, мало хто чекав такого продовження. Миколенко дебютним голом здійняв ейфорію серед вболівальників Евертона, ідеально впіймавши м'яч на ногу. Епізод незабутньої магії посеред чорного сезону. Миколенко цього заслужив".

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