Наразі невідомо, де клуб з Кам'янця-Подільського буде проводити домашні матчі.

Стадіон Епіцентра не відповідає вимогам УПЛ, втім в клубі сподіваються усунути всі недоліки під час літнього міжсезоння. Для атестації домашньої арени клубу потрібно усунути один недолік – встановити щогли освітлення, які б давали потрібну потужність для телевізійної картинки, повідомляє журналіст Максим Гіленко.

"Бюджет Епіцентру може бути іншим": Нагорняк заінтригував майбутніми трансферами після виходу в УПЛ

Якщо Епіцентр встигне встановити необхідне освітлення, він зможе грати на стадіоні у Кам'янці-Подільському. Вартість такого обладнання становить приблизно 15 мільйонів гривень. Зазначається, що на проблеми з підігрівом газону та на місткість арени в умовах війни УАФ та УПЛ готові заплющити очі.

Нагадаємо, Епіцентр достроково оформив чемпіонство у Першій лізі та вперше в історії вийшов в УПЛ.

Перша ліга: Кудрівка закрутила інтригу в боротьбі за другу путівку до УПЛ, Прикарпаття зі скандалом перемогло Маріуполь