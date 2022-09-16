Перша ліга, 4-й тур

Група А

Епіцентр – ФСК Маріуполь – 1:0

Гол: Барбоса, 90

Група Б

ЛНЗ – Полтава – 1:0

Гол: Полюлях, 19

Нереалізований пенальті: Тищенко, 25 (ЛНЗ)

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Четвертий тур Першої ліги у п'ятницю відкривали два матчі. У групі А Епіцентр приймав ФСК Маріуполь. Відвертий аутсайдер тримав свої ворота на замку увесь матч, однак на останній хвилині таки дав слабину і пропустив. Після вкидання з-за бокової Кристів прострілив у штрафний майданчик з правого флангу і Барбоса, випередивши захисників, проштовхнув м'яч у сітку. Відігратись у маріупольців банально не вистачило часу. Перемога дозволила Епіцентру набрати 9 очок і зрівнятись за цим показником з Карпатами і Поліссям, які перебувають на вершині турнірної таблиці (свої матчі ці колективи проведуть у суботу та неділю).

У групі Б ЛНЗ мінімально здолав Полтаву. Вже на 5-й хвилині матч було перервано через повітряну тривогу і команди вирушили в укриття. За годину гра відновилась. Полюлях ще до середини першого тайму вивів черкащан вперед, елегантно переправивши м'яч у сітку п'ятою після навісу з кутового. Згодом він заробив пенальті, який не зміг реалізувати Тищенко (кіпер полтавців у падінні відбив). Під час перерви знову виникла вимушена пауза – повітряна тривога пролунала вдруге. Матч таки було дограно: полтавці мали шанси відігратись, але дуже надійно у рамці діяв кіпер господарів. Як наслідок, ЛНЗ набрав 7 очок і приєднався до запорізького Металурга та Оболоні, які у цьому турі свої матчі ще не проводили.

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