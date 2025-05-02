Відбувся матч 5-го туру Першої ліги в чемпіонській групі між ЮКСА та Епіцентром (0:1). Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2024/25, чемпіонська група, 5-й тур

ЮКСА – Епіцентр – 0:1

Гол: Кравчук, 45

​​​​​Визначилася перша команда, що підвищилася з Першої ліги до УПЛ у сезоні 2024/25. Лідер Першої ліги Епіцентр мінімально здолав ЮКСА та достроково оформив вихід до елітного дивізіону.

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Гра точилася у рівній боротьбі за невеликої переваги гостей. Переможний м'яч було забито під завісу першого тайму з пенальті, Ситніков у власному штрафному збив Данила Кравчука. Сам Кравчук реалізував одинадцятиметровий, забивши свій 12-й гол у сезоні.

На 56-й хвилині хороший момент виник у ЮКСА, Венді пробив у стійку з близької відстані. Пізніше каркас воріт врятував господарів після удару Беженара. У підсумку Епіцентр здобув мінімальну перемогу та оформив вихід в УПЛ за три тури до завершення чемпіонату. Перевага підопічних Сергія Нагорняка над найближчим переслідувачем у таблиці – СК Полтава – складає 13 очок.

Варто відзначити, що Епіцентр вперше в історії вийшов в Українську Прем'єр-лігу. Клуб з Кам'янця-Подільського було засновано у 2019 році.

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