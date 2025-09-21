Епіцентр зустрівся з Кривбасом у рамках 6-го туру УПЛ (4:5). Рахунок та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Перед грою здавалося, що фаворит визначений заздалегідь: Кривбас упевнено тримається у верхній частині таблиці й у разі перемоги вривається до топ-4, тоді як Епіцентр борсається серед аутсайдерів. Але футбол часто доводить, що сенсації трапляються. І сьогоднішня зустріч подарувала справжнє емоційне божевілля.

Вже на 3-й хвилині криворіжці відкрили рахунок: Мендозу вивели на лівий край контратаки, Кристін не встиг підстрахувати у штрафному, і нападник холоднокровно пробив у дальній. Та відповіді довго чекати не довелося – на 7-й хвилині Сіфуентес зробив фінт у стилі Зідана, заробив пенальті й сам же реалізував його ударом у правий кут.

Далі настав найжахливіший епізод матчу: Кирюханцев зліва подав на дальню, де Супряга замкнув головою, але при падінні зазнав жахливої травми – Владислава винесли на ношах зі зламаною рукою. Гол став для нього першим із вересня 2020 року, проте радість затьмарила біда.

На екваторі тайму Кривбас зрівняв рахунок – після подачі Мендози з кутового Твердохліб ударом головою зробив 2:2. А під завісу першої половини забив уже сам Глейкер, коли замкнув простріл Юрчеця, майстерно закрутивши м’яч у праву дев’ятку. Команди пішли на перерву за рахунку 3:2 на користь Кривбаса. Шалений перший тайм! Що цікаво, статистика команд була абсолютно рівною...

Вже на початку другої половини чекати на нову результативну дію довго не довелося. Араухо перехопив м’яч у центрі поля, обігравшись із Себеріо, й віддав передачу на лівий фланг на Мендозу. Той увірвався у штрафний і прострілив на Парако, який потужно пробив під поперечину.

Своє слово міг сказати й Епіцентр: після штрафного з лівого флангу Янаков пробив у ближній кут, але голкіпер у стрибку витягнув цей удар. Втім, уже в наступній атаці знову забив Кривбас: після вибивання Кемкіна на правий фланг Микитишин увірвався до штрафного й пробив у ближній кут – 2:5!

Але Епіцентр ще не договорив… На 79-й хвилині Танчик закинув м’яч із власної половини на Сидуна, який у штрафному переграв Кемкіна. А вже під завісу основного часу Епіцентр зробив рахунок 4:5!

Матч до останньої хвилини тривав у шаленому темпі, однак команди зупинилися на рахунку 4:5 на користь Кривбаса. Криворіжці обійшли Шахтар і піднялися на третє місце, тоді як Епіцентр залишився на передостанній позиції.

