У суботу, 13 вересня, Епіцентр в рамках 5-го туру УПЛ на виїзді переміг Рух (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 5-й тур

Рух – Епіцентр – 0:1

Гол: Сіфуентес, 70 (п.)

Нереалізований пенальті: Алмазбеков, 90+2 (Рух)

Рух і Епіцентр невдало розпочали сезон. І якщо підопічні Івана Федика мають у своєму доробку бодай одну перемогу при трьох поразках, то Сергій Нагорняк і Ко поки не здобули жодного очка в еліті.

Вже на старті зустрічі новачок Епіцентра Кирюханцев після відскоку з аута бив з-за меж штрафного, але м'яч пролетів повз ближню стійку. Господарі огризнулись ударом Ляха головою під поперечину після передачі Фаала – Білик забрав. Згодом Підгурський завадив пробити Супрязі, який намагався скористатися пасом Кристіна з лівого флангу.

В середині тайму Рух мав шанс вийти вперед: Фаал перехопив передачу від голкіпера Епіцентра, скинув на Притулу, той далі на Рейляну, який пробив повз праву стійку. За мить гості виходили 2 в 1, але Джеоване навісив на Супрягу метрів на 5 вище партнера. Спробував перевірити на пильність Білика і Лях, але удар не вдався і сфера пролетіла високо над воротами. На 43-й хвилині Фаал з району одинадцятиметрової позначки дивом не влучив у ворота після пасу Рейляйну.

По перерві після швидкої атаки Руха лівим флангом і прострілу у штрафний Рейляйну в дотик замикав під поперечину – Білик встиг зреагувати. На 56-й хвилині Притула завдав гарматного удару з далекої відстані – Епіцентр врятувала поперечина. За трохи Бубакар після навісу з кутового головою замкнув над воротами.

На 69-й хвилині м'яч влучив у руку Алмазбекова у власному штрафному й арбітр, після перегляду VAR, призначив пенальті. Сіфуентес легко розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Епіцентр закрився і намагався зберегти дебютну перемогу в еліті. А в Руха не особливо щось і виходило в атаці.

Вже у доданий час м'яч влучив у руку Запорожцю, коли той вів верхову боротьбу з суперником. Арбітр вказав на позначку, але Алмазбеков промазав, пробивши повз ліву стійку.

Перемога принесла Епіцентру перші три очки і підняла на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Рух з такою ж кількістю балів опустився на тринадцяте місце.

