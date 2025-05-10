У суботу, 10 травня, у Першій лізі відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2024/25, друге коло

Чемпіонська група, 6-й тур

Епіцентр – Полтава – 2:0

Голи: Плахтир, 50 (аг.), Бендера, 65

Агробізнес – ЮКСА – 1:0

Гол: Войтиховський, 71 (п.)

Група вибування, 7-й тур

МФК Металург – Минай – 2:1

Голи: Іродовський, 15, Блізніченко, 37 – Демченко, 52

Вікторія – Поділля – 0:1

Гол: Квасов, 39

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У Чемпіонській групі Епіцентр, який минулого тижня встановив історичне досягнення, вперше вийшовши до УПЛ, знайшов мотивацію на дуель з головним претендентом на підвищення у класі – Полтавою. "Містяни" у випадку перемоги змогли б відірватись від найближчих переслідувачів – Металіста 1925 і Кудрівки – на 6 очок за 2 тури до завершення першості. Однак команда Сергія Нагорняка проявила характер і здобула ювілейну десяту перемогу поспіль.

Перший тайм минув без голів, а по перерві Плахтир оформив автогол, зрізавши м'яч у свої ворота. За трохи Бендера влучним ударом зняв питання щодо переможця. Як наслідок, Епіцентр набрав 47 очок і залишається беззаперечним лідером. Полтава з 35-ма пунктами друга.

У ще одному матчі Агробізнес на своєму полі дотис ЮКСА. Єдиний гол, забитий з пенальті в середині другого тайму, дозволив підопічним Чижевського зрівнятись за очками з Металістом 1925 і Кудрівкою, однак в них є гра в запасі.

У Групі вибування чергової поразки зазнав Минай. Закарпатці програли МФК Металург і дозволили запоріжцям покинути зону вильоту. Іродовський та Блізніченко ще до перерви зробили серйозну заявку на успіх. Після відпочинку Демченко відродив інтригу, але здобути бодай нічию "лисам" так і не вдалось. Минай з 23-ма балами шостий у своїй групі й наразі претендує на перехідні матчі за збереження прописки в Першій лізі.

Поділля сенсаційно відібрало очки у лідера групи – Вікторії. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий незадовго до перерви. Перемогла дозволила хмельничанам набрати 20 очок і відірватись від головних невдах чемпіонату.

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